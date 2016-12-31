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Басурин: ВСУ за год более 143 000 раз обстреляли территорию ДНР

30.12.2016 - 12:34

Подразделения ВСУ с начала текущего года свыше 143 тысяч раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило 143 тысячи 613 раз, в том числе из тяжелого вооружения 78 тысяч 223 раза. Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составило две тысячи тонн», — сказал замкомандующего.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения оставалась напряженной на протяжении всего года.

«Представителями СММ ОБСЕ ежедневно отмечалось отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в отведенных местах хранения, что свидетельствует о его активном применении украинским командованием против мирного населения Донбасса», — отметил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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