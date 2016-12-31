Басурин: Обстрелами со стороны ВСУ за год повреждено 820 домов и объектов инфраструктуры в ДНР

Свыше 800 домостроений и объектов инфраструктуры Донецкой Народной Республики получили повреждения различной степени при обстрелах со стороны ВСУ за 2016 год. Об этом сегодня на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Было разрушено и повреждено 820 домостроений и объектов инфраструктуры Республики», — сказал замкомандующего.

Он отметил, что артиллерийским и минометным ударам со стороны ВСУ неоднократно подвергались объекты жизнеобеспечения и ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений.

«Были зафиксированы факты получения ранений ремонтниками», — подчеркнул Басурин.

Представитель командования добавил, что корректировку огня противник вел с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные БЛА, «поставляемые пособниками терроризма, так называемыми волонтерами», сообщают «Новости Донецкой Республики».