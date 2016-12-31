Басурин: Армия ВСУ — это сборище преступников, алкоголиков и убогих

Украинское военно-политическое руководство, несмотря на попытки улучшить имидж своих вооруженных сил, мобилизовало в ряды ВСУ криминальных элементов, алкоголиков и убогих. Об этом сегодня на брифинге в Донецке рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Как бы ни старалось украинское военное командование улучшить имидж ВСУ, у них это явно не получается. На смену профессиональной армии была сформирована рекрутская армия Порошенко. Под ружья встало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может», — сказал замкомандующего, сообщают «Новости Донецкой Республики».