Кудрин предложил повысить пенсионный возраст в России

Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует предложить правительству России постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию. Об этом он заявил в телеинтервью каналу "Россия 24".

Для этого решения, по его мнению, есть веская причина - необходимость сохранить и увеличить выплаты пожилым гражданам. "Без этих ресурсов мы не сможем поддерживать достойную пенсию", - заявил Кудрин, пишет «Российская газета».

Он опроверг мнение о том, что такое решение может быть принято в интересах снижения бюджетного дефицита. Однако увеличивать возраст сразу, по мнению эксперта, - нельзя. "Это должно растягиваться на 8-15 лет, в зависимости от темпа перехода. Так делают во всех странах", - отметил экс-министр финансов.

Правда, конечную цифру Кудрин не назвал. По его словам, пока экономисты и социологи ориентируются на возраст 63 года "плюс-минус один-два для мужчин и женщин".