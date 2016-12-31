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Кудрин предложил повысить пенсионный возраст в России

30.12.2016 - 08:59

Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует предложить правительству России постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию. Об этом он заявил в телеинтервью каналу "Россия 24".

Для этого решения, по его мнению, есть веская причина - необходимость сохранить и увеличить выплаты пожилым гражданам. "Без этих ресурсов мы не сможем поддерживать достойную пенсию", - заявил Кудрин, пишет «Российская газета».

Он опроверг мнение о том, что такое решение может быть принято в интересах снижения бюджетного дефицита. Однако увеличивать возраст сразу, по мнению эксперта, - нельзя. "Это должно растягиваться на 8-15 лет, в зависимости от темпа перехода. Так делают во всех странах", - отметил экс-министр финансов.

Правда, конечную цифру Кудрин не назвал. По его словам, пока экономисты и социологи ориентируются на возраст 63 года "плюс-минус один-два для мужчин и женщин".

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