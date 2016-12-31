СМИ: Дипломаты РФ сталкиваются с трудностями, покупая билеты из США в Москву

Российские дипломаты, которых высылают из США, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал источник.

Отмечается, что дипломатам придётся добираться из Вашингтона в Нью-Йорк, где у них больше возможностей приобрести билеты.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — добавил источник.

29 декабря Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов, пишет RT.