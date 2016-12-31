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ФБР и МВБ опубликовали отчет о кибертаках в ходе выборов в США

30.12.2016 - 06:23

Министерство внутренней безопасности США опубликовало на сайте отчет о кибератаках на серверы Демократической партии США в ходе президентских выборов, совершенных якобы российскими хакерами, составленный совместно с сотрудниками Федерального бюро расследований.

«Сегодня МВБ и ФБР выпустили совместный аналитический отчет, который расширяет нашу позицию, предоставляя детали о тех инструментах и инфраструктуре, которые использовались российской разведкой с целью скомпрометировать и использовать сети и структуры, связанные с недавними выборами в США, наравне с рядом ведомств государственного, политического и частного характеров», — говорится в тексте документа.

В ведомстве также обратились к частным лицам и компаниям с призывом обратить внимание на собственный интернет-трафик с тем, чтобы выявить подозрительную активность, подобную той, о которой идет речь в отчете, и сообщить о ней властям, передает Газета.Ru.

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