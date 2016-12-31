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Советник Трампа: Обама хочет ограничить в действиях избранного президента США

30.12.2016 - 07:21

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй прокомментировала введение действующим президентом США Бараком Обамой новых санкций в отношении России.

«Я скажу вам, что даже те, кто с пониманием относится к президенту Обаме по большинству вопросов, говорят, что одной из причин введения санкций является желание ограничить в действиях Дональда Трампа», — приводит слова Конуэй CNN.

Она отметила, что постоянные попытки Демократической партии акцентировать внимание на якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы могут оказаться отвлекающим манёвром.

«Все, что мы услышали о прошедших выборах это возгласы — Россия, Россия, Россия. С самого начала президентской кампании нарастает эта лихорадка обвинений и инсинуаций», — подчеркнула он.

Конуэй не верит, что президент России Владимир Путин мог как-то повлиять на мнение жителей штатов Пенсильвания, Висконсин и Мичиган во время голосования.

В этих штатах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон не смогла одержать победу в голосовании среди избирателей.
29 декабря Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Позднее избранный президент США Дональд Трамп пообещал провести встречу с представителями национальной разведки, пишет RT.

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