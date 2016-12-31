Китай готов укреплять сотрудничество с Россией в 2017 году

Министр иностранных дел КНР Ван И провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении китайского дипломатического ведомства.

«Перед лицом более сложной и меняющейся международной ситуации, китайская сторона готова укреплять контакты с Россией в наступающем году. Китай готов совместными усилиями в полном объёме реализовывать договорённости, достигнутые главами двух стран, а также непрестанно укреплять международное стратегическое сотрудничество с целью защиты интересов обоих государств, внести новый вклад в развитие безопасности и стабильности как в мире, так и на региональном уровне», — говорится в сообщении, пишет RT.

В свою очередь Лавров отметил, что Китай является важным приоритетом внешней политики России.

«Считаю, что в новом году Россия и Китай продолжат играть стабилизирующую роль в международных делах. Россия готова совместно с Китаем реагировать на все угрозы и вызовы, с которыми сталкивается мир и глобальная безопасность», — пояснил российский министр.

Также главы дипломатических ведомств обменялись поздравлениями с Новым годом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем не ограничиваются стратегическим партнёрством.