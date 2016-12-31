Посольство РФ: Санкции Вашингтона направлены на подрыв отношений с Москвой

Объявленные 29 декабря санкции направлены непосредственно на подрыв двусторонних отношений между Россией и США и не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

«Мы рассматриваем новые санкции против России, российских дипломатов, членов их семей в США, не только как недружественный акт», — написано в Twitter-аккаунте ведомства.

Дипломаты отметили, что обвинения в якобы имевшем место вмешательстве российских хакеров в выборы президента США являются абсолютно беспочвенными, пишет RT.

29 декабря Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Позднее избранный президент США Дональд Трамп пообещал провести встречу с представителями национальной разведки.