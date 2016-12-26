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Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днём траура в связи с крушением Ту-154

25.12.2016 - 20:12

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолёта Ту-154 под Сочи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю <...> Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации», — говорится в документе.
Президент постановил в день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Согласно указу, правительство совместно с органами государственной власти регионов было поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.
Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, пишет RT.

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