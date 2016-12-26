Глава ДНР объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Глава ДНР Александр Захарченко объявил 26 декабря днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. Об этом сегодня сообщили в администрации руководителя Республики.

"Указом Главы Донецкой Народной Республики в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 26 декабря 2016 года объявляется днем траура. По всей республике будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов", — отмечается в сообщении, сообщают «Новости Донецкой Республики».