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Глава ДНР объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

25.12.2016 - 20:48

Глава ДНР Александр Захарченко объявил 26 декабря днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. Об этом сегодня сообщили в администрации руководителя Республики.

"Указом Главы Донецкой Народной Республики в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 26 декабря 2016 года объявляется днем траура. По всей республике будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов", — отмечается в сообщении, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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