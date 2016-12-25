МИД РФ: Внешняя политика команды Обамы вызвала у мира отвращение

Внешняя политика, проводимая командой президента США Барака Обамы, вызвала отвращение у всего мира, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, что этим восьмилетним правлением под лозунгом своей исключительности они вызвали отвращение у всего мира. Они не выполнили ни обязательств, которые они брали перед одними странами, они не выполнили того, что делегировал им, в том числе, американский народ на международной арене», — сказала она, пишет RT.

По мнению Захаровой, команда Обамы своим правлением показала, что «сильный имеет безграничные права на то, чтобы творить зло».

«Это то, что будет вписано в историю этой администрации», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова сравнила антироссийскую риторику Вашингтона с «охотой на ведьм».