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Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов НТВ при крушении Ту-154

25.12.2016 - 17:00

Журналистка Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов НТВ при крушении самолёта Минобороны России Ту-154.

«Весь ансамбль Александрова... весь! Нет бы весь борт НТВ... ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — написала Рынска на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсети обрушились с критикой в связи с опубликованным журналисткой постом.

«Божена, пост ужасный. Радоваться смерти людей — верный признак внутренних проблем», — пишет один из пользователей.

«Божена. Какая гадость ваши слова», — написал ещё один пользователь.

«Вы нелепы и отвратительны в своей ненависти к НТВ, а то, что вы радуетесь смерти людей, вообще не поддаётся пониманию», — пишут под постом журналистки.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, пишет RT.

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