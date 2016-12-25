Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154

Министерство обороны России опубликовало список лиц, находившихся на борту разбившегося в районе Сочи самолёта ведомства Ту-154.

Соответствующий список опубликован на сайте Минобороны.

Утром 25 декабря появились сведения, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее стало известно, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, пишет RT.