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Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154

25.12.2016 - 12:03

Министерство обороны России опубликовало список лиц, находившихся на борту разбившегося в районе Сочи самолёта ведомства Ту-154.
Соответствующий список опубликован на сайте Минобороны.

Утром 25 декабря появились сведения, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее стало известно, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, пишет RT.

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