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Дело о крушении Ту-154 передано в центральный аппарат СК

25.12.2016 - 11:33

Уголовное дело о крушении в районе Сочи самолёта Ту-154 Министерства обороны России передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать для дальнейшего расследования уголовное дело о крушении Ту-154 в центральный аппарат СК», — сказала Петренко.

Ранее по факту крушения самолёта Ту-154 было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов».

Утром 25 декабря появились сведения, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее стало известно, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, пишет RT.

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