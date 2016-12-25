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Представитель Трампа отказался от поста в Белом доме

25.12.2016 - 10:31

Джейсон Миллер, представитель избранного президента США Дональда Трампа, отказался от поста директора по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, причиной отказа являются семейные обстоятельства.

Отмечается, что Миллер передаёт свои обязанности Шону Спайсеру, которого Трамп назначил на пост пресс-секретаря Белого дома.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.
22 декабря Трамп объявил о назначении Миллера на пост директора по коммуникациям Белого дома.

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