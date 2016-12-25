ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Спартак и Жабичево (пригороды Донецка), окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинские военные открыли огонь по селу Ленинское из минометов калибра 82 мм, по нему было выпущено 32 мины. Под огнем подразделений противника оказались также села Спартак, Жабичево в северном пригороде Донецка и окраины Ясиноватой», — сказано в сообщении.

По данным источника, при обстрелах прифронтовых территорий Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».