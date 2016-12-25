Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 25 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР

25.12.2016 - 11:27

Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Спартак и Жабичево (пригороды Донецка), окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинские военные открыли огонь по селу Ленинское из минометов калибра 82 мм, по нему было выпущено 32 мины. Под огнем подразделений противника оказались также села Спартак, Жабичево в северном пригороде Донецка и окраины Ясиноватой», — сказано в сообщении.

По данным источника, при обстрелах прифронтовых территорий Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

24.12 - 15:21 ВСУ за сутки 3002 раза обстреляли территорию ДНР
24.12 - 15:12 Басурин: ВСУ захватили поселок в "серой зоне"
24.12 - 12:57 Басурин: ВСУ нарушили режим перемирия
24.12 - 12:53 ВСУ открыли огонь по южным селам ДНР
24.12 - 12:48 ДНР: ВСУ около 140 раз нарушили режим прекращения огня после
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
"Кладбище"
25.11 - 14:18 Происшествия
Похоронили своих "200-х" бульдозером...
ПолитикаБольше материалов
Путин объявил о смерти Запада
Константин Душенов
Спасти офицера Додю
Петр Иванченко
Дональд и его команда
Алексей Сокольский
Война против Русского мiра
Олег Горностаев
Финал агонии неизбежен
Константин Щемелинин
Кавказские бармалеи ИГИЛ
Вячеслав Тихвинцев
ПроисшествияБольше материалов
Во что превратилась Турция?
Николай Севостьянов
Обострение в Донбассе
Укронацисты пытаются прорваться на Дебальцевском направлении
Отдел информации
Трусливые доберманы укровоинства
Рука ополчения дотянется до военных преступников Украины
Олег Горностаев
ОбществоБольше материалов
В клетку к тиграм без АТО
Волна убийств и самоубийств В ВСУ и на Украине
Ростислав Звягинцев
Эталон человеческой гнили
оправдывает гнусное убийство посла России
Николай Севостьянов
Слуга трех господ
или клопы на теле России
Александр Никишин
Святитель Николай Чудотворец
Надежный у нас водитель. Лишь бы самим не свалится во тьму кромешную
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Имперец на патриаршьем престоле
Патриарх Никон без черно-белых оценок
Александр Гончаров
Патриарх из «запасного рода»
Единение Церкви и Державы всегда приносит добрые плоды
Александр Гончаров
Любители потрясений России
Либералы и социалисты в начале и конце революции
Михаил Смолин
"Скажи-ка, дядя, ведь не даром?"
Восстановление исторической справедливости в российской топонимике и урбаномике
Александр Никишин
БлогиЕще
Это война
Геннадий Дубовой
Восстание пигмеев на святых
Вот так они и врут про святого Государя уже сто с лишним лет
Отдел информации
Хроника падения Пальмиры
Описание боя от военнослужащего САА Омара Дирмамы
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования