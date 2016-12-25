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Советник Обамы: Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия

25.12.2016 - 09:50

Заместитель помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс считает, что Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия.

«Россия представляет некоторую сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай — гораздо более сильная страна, в гораздо большей степени представляющая из себя соперника США, чем Россия»,— сказал он в интервью Al Jazeera.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп направил в Пентагон документ, в котором перечислены главные приоритеты страны в сфере безопасности. В списке отсутствует Россия, считающаяся «угрозой номер один» у уходящей американской администрации. Пять основных оборонных приоритетов господина Трампа: разгром террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), выравнивание военного бюджета, разработка новой стратегии кибербезопасности, угроза со стороны Китая и ядерная программа Северной Кореи, пишет «Коммерсантъ».

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