Советник Обамы: Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия

Заместитель помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс считает, что Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия.

«Россия представляет некоторую сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай — гораздо более сильная страна, в гораздо большей степени представляющая из себя соперника США, чем Россия»,— сказал он в интервью Al Jazeera.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп направил в Пентагон документ, в котором перечислены главные приоритеты страны в сфере безопасности. В списке отсутствует Россия, считающаяся «угрозой номер один» у уходящей американской администрации. Пять основных оборонных приоритетов господина Трампа: разгром террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), выравнивание военного бюджета, разработка новой стратегии кибербезопасности, угроза со стороны Китая и ядерная программа Северной Кореи, пишет «Коммерсантъ».