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В район поиска Ту-154 МО РФ вылетел вертолет Ми-8

25.12.2016 - 09:45

В район поиска самолета Минобороны Ту-154 Министерства обороны РФ из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, сообщили в Минобороны.

Самолет Ту-154 вылетел из Адлера и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Через 20 минут после вылета самолет пропал с радаров.

Всего по предварительным данным на борту находился 91 человек – 83 пассажира и 8 членов экипажа. Пассажирами были артисты ансамбля им. Александрова, а также 9 журналистов, летевшие поздравлять с Новым годом военных на российской авиабазе в Сирии.

В настоящее время к поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарского края и соседних регионов, пишет «ТК Звезда».

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