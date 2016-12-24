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Певец Денис Майданов выступил с концертом в Донецке

24.12.2016 - 19:59

Российский автор-исполнитель песен Денис Майданов вместе со своей группой «Терминал D» выступил сегодня с концертом на сцене донецкого Центра славянской культуры. Зал, рассчитанный на 800 человек, был целиком заполнен зрителями.

«Мы уже были в Донецке в прошлом году, с удовольствием провели концерт на стадионе, и очень захотелось посетить вас еще раз. Но стадион это всегда другая история, это – сжато, сокращенно. Сольный же концерт дает больше простора. Мы рады выступить здесь для вас с лучшими песнями из разных альбомов», – сказал Майданов, обращаясь к зрителям перед началом концерта.
Майданов исполнил для дончан такие песни, как «Вечная любовь», «Молодым умирать не страшно», «Оранжевое солнце», «Родина», «Флаг моего государства» и другие. Зрители подпевали, а в финале двухчасового концерта аплодировали стоя.

«Я не могу оставаться равнодушным к тому, что происходит на вашей земле, как автор-исполнитель я все это пропускаю через себя. Это все очень больно. Я искренне благодарю вас за то, что вы, в пример многим, встали против вандализма, против фашизма и стоите за свои интересы, за свою историю, свою землю. Желаю вам, чтобы ваша история была со счастливым концом», – сказал российский артист, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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