Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 24 Декабря, 2016
Видео Интервью

Подробно

Порошенко: Жители Украины хорошо различают популистов

24.12.2016 - 18:55

Украинский народ хорошо отличает тех, кто готов нести ответственность за страну, от «популистов всех цветов». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Украинский народ уже хорошо отличает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов — что с вилами, с косами», — сказал он во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединённых территориальных общин.

Порошенко добавил, что в экономике и социальной сфере страны худший период остался позади.

«Главное — чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов. Уверен, что вместе сможем их обеспечить. Мы — здесь, вы — там, а результат — общий», — подчеркнул президент.

Отмечается, что на Украине вилы ассоциируются с партией Олега Ляшко, а коса — с партией Юлии Тимошенко.
Ранее стало известно, что, согласно опросу, более 80% украинцев недовольны деятельностью Порошенко, пишет RT.

Больше материалов по теме

15:43 Госпогранслужба Украины зафиксировала "активизацию российской авиации" в Крыму
23.12 - 12:23 Насалик: Украина станет экспортером газа
22.12 - 12:59 Арбузов: На Украине в 2014 году произошел государственный переворот
21.12 - 21:15 Украина готова отпустить 15 пленных
21.12 - 15:48 Украина начала строить защитную стену в ЛНР
Паписты лезут на Русь
22.08 - 21:28 Политика
Экспансия католиков на Православие строится по всем правилам военной стратегии
Кризис урегулирования кризиса
04.08 - 17:54 Политика
Украинская проблема позволяет США давить на Россию
«Элита» мошенников и дураков
14.07 - 07:07 Политика
обрекает Украину на вымирание и самоизоляцию
ПолитикаБольше материалов
Кавказские бармалеи ИГИЛ
Вячеслав Тихвинцев
Призрак Мировой войны
Константин Щемелинин
Удар под Дебальцево
Борис Джерелиевский
Семь выстрелов в спину
Александр Гончаров
Жить для России, а не для туристов
Константин Щемелинин
На запах власти
Ростислав Ищенко
Бич украинских скачек
Василий Сергеев
Колесо историиБольше материалов
Патриарх из «запасного рода»
Единение Церкви и Державы всегда приносит добрые плоды
Александр Гончаров
Любители потрясений России
Либералы и социалисты в начале и конце революции
Михаил Смолин
"Скажи-ка, дядя, ведь не даром?"
Восстановление исторической справедливости в российской топонимике и урбаномике
Александр Никишин
Одержимые поэты страны Советов
Советская кувалда против Православной цивилизации
Александр Гончаров
БлогиБольше материалов
Это война
Почему убили посла России в Турции
Геннадий Дубовой
Восстание пигмеев на святых
Вот так они и врут про святого Государя уже сто с лишним лет
Отдел информации
Хроника падения Пальмиры
Описание боя от военнослужащего САА Омара Дирмамы
Отдел информации
Украина означает упадок
Перепетии нового издания "ХПП"
Игорь Димитриев
ПроисшествияБольше материалов
Убийц отпускают поодиночке
Почему порыв духовенства вызывает недовольство защитников Донбасса
Михаил Казаков
Во что превратилась Турция?
Страна трещит по швам и потеряла ориентиры
Николай Севостьянов
Обострение в Донбассе
Укронацисты пытаются прорваться на Дебальцевском направлении
Отдел информации
Трусливые доберманы укровоинства
Рука ополчения дотянется до военных преступников Украины
Олег Горностаев
ОбществоЕще
Слуга трех господ
Александр Никишин
Святитель Николай Чудотворец
Александр Гончаров
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования