Порошенко: Жители Украины хорошо различают популистов

Украинский народ хорошо отличает тех, кто готов нести ответственность за страну, от «популистов всех цветов». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Украинский народ уже хорошо отличает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов — что с вилами, с косами», — сказал он во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединённых территориальных общин.

Порошенко добавил, что в экономике и социальной сфере страны худший период остался позади.

«Главное — чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов. Уверен, что вместе сможем их обеспечить. Мы — здесь, вы — там, а результат — общий», — подчеркнул президент.

Отмечается, что на Украине вилы ассоциируются с партией Олега Ляшко, а коса — с партией Юлии Тимошенко.

Ранее стало известно, что, согласно опросу, более 80% украинцев недовольны деятельностью Порошенко, пишет RT.