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Марин Ле Пен: Франции стоит выйти из Евросоюза и НАТО

24.12.2016 - 15:25

Франции стоит выйти из Евросоюза и НАТО. Об этом глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен сказала в интервью греческой газете «Кирьякатики Димократия».

«Оно (НАТО) было создано, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза, - заявила она. - СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе».

Ле Пен также подтвердила своё намерение участвовать в президентских выборах.

Ранее политик заявила, что в случае победы организует референдум по вопросу выхода Франции из ЕС, пишет RT.

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