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Басурин: ВСУ захватили поселок в "серой зоне"

24.12.2016 - 15:12

Украинские войска в Донбассе продолжают использовать мирное население в качестве живого щита. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, комментируя захват карательным батальоном "Донбасс-Украина" прифронтового поселка Новолуганское к северо-западу от Дебальцево.

"Таким образом, командование ВСУ продолжает захватывать населенные пункты, находящиеся в серой зоне, как в случае с населенными пунктами Пищевик, Водяное, Павлополь, и прикрываться мирным населением как щитом, всячески блокируя выход граждан из опасной зоны. Налицо мы имеем факт усиления 54 отдельной механизированной бригады ВСУ 46 отдельным батальоном специального назначения 10 горно-штурмовой бригады «Донбасс-Украина» для планируемых провокаций в отношении мирных граждан", — сказал замкомандующего.

Басурин подчеркнул, что о захвате Новолуганского украинская сторона заявила после провала попыток наступления на позиции Народных Республик в районе между Светлодарском и Дебальцево, в ходе которых ВСУ понесли значительные потери среди личного состава. По мнению командования ДНР, захват населенного пункта в буферной зоне призван "поднять моральный дух среди военнослужащих и оправдаться перед общественностью".

"Мы обращаемся к миссии ОБСЕ с призывом повлиять на украинское военное руководство об отводе данных подразделений и не подвергать жизнь мирных граждан опасности. В свою очередь, мы готовы к любому развитию событий, готовы дать жесткий отпор агрессору. Кровь украинских военнослужащих будет на киевской власти", — добавил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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