ВСУ за сутки 3002 раза обстреляли территорию ДНР

Обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе резко обострилась, за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР свыше трех тысяч раз. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки обстановка резко обострилась. Украинские боевики 3002 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 16 боеприпасов из РСЗО "Град", 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, при обстрелах применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он.

Под огнем украинских силовиков оказались горловские поселки Зайцево, Широкая Балка, Железная Балка, Красный Партизан, Михайловка и Озеряновка, Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Крутая Балка, Васильевка и Спартак, донецкие поселки Александровка и Трудовские, а также южные села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Безыменное.

По уточненным данным командования, в результате обстрелов за сутки в Ясиноватой и на юге ДНР повреждено шесть домостроений. Обесточены пять сел Новоазовского района и Донецкая фильтровальная станция.

"После 00:00 количество нарушений со стороны ВСУ составило 176, из них с применением артиллерии – 11, минометов – 111. Также, применялись БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Вот так жители Республики ночью на себе ощутили наступление "режима тишины"", — подытожил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».