Басурин: ВСУ нарушили режим перемирия

В оперативном командовании Донецкой Народной Республики сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских силовиков в ночь на субботу.

"Были обстрелы из БМП и минометов, однако применения артиллерии не зафиксировано", - сказал журналистам Эдуард Басурин.

Также замкомандующего сообщил, что после полуночи украинские силовики прекратили обстрелы, которые до этого фиксировались практически по всей линии разграничения.

Басурин уточнил, что основные нарушения режима прекращения огня были после 02.00 часов ночи.

"С двух часов обстреливались Спартак из минометов, калибром 82-мм и 120-мм, район Вольво-центра, далее обстрелы были по району Горловки - Широкая Балка, Зайцево. Последнее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в 6:00 утра", - сказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».