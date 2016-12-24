ВСУ открыли огонь по южным селам ДНР

Украинские силовики накануне вечером открыли огонь по южным селам ДНР, в результате чего пять из них остались без электроснабжения, в Коминтерного повреждено три жилых дома. Об этом сообщили в администрации Новоазовского района Республики.

"Вчера вечером приблизительно в 20:00 Коминтерново обстреляли с украинских позиций. В результате обстрелов два дома по улицам Королева и Ахматовой были полностью разрушены прямыми попаданиями, один частично поврежден. Также без света остались села Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское и частично Саханка", — сказали в райадминистрации.

По информации местных властей, в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал, сообщают «Новости Донецкой Республики».