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В Горловке обстрел повредил газопровод, водовод и ЛЭП

24.12.2016 - 12:21

Газопровод, водовод и линия электропередач повреждены в результате ночного обстрела в Горловке, подача воды в город сокращена, сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Ночь прожили без потерь. За исключением того, перебит газопровод низкого давления по улице Солнечногорской и самое неприятное — перебиты две нитки водовода на третьем подъеме в Майорске и линия 35кВт", — написал Приходько на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в связи с этим, подача питьевой воды в город сокращена на 30-50%, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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