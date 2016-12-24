Путин поздравил Алиева с 55-летием

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана», — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что высоко ценит доверие и взаимопонимание между ним и главой Азербайджана.

«В России Вы известны как надёжный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах», — сказано в поздравлении.

Отмечается, что Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности, пишет RT.