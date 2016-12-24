В Ленобласти два человека погибли на остановке после столкновения фуры и автобуса

Два человека, ожидавшие транспорта на остановке в Ленинградской области, погибли после столкновения фуры и автобуса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УГИБДД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошёл на 31-м км автодороги Парголово — Огоньки утром 24 декабря. По предварительным данным, водитель фуры не сразу заметил попутный автобус ПАЗ, который подъезжал к остановке.

«Вследствие обледенения дорожного полотна (грузовик. — RT) допустил столкновение. От полученного удара автобус выехал на остановку и совершил наезд на пешеходов», — рассказал представитель УГИБДД.

Отмечается, что два человека погибли, ещё двое, находившиеся в автобусе, получили ранения.

В связи с происшествием проводятся проверки, пишет RT.