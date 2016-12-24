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Началось строительство моста из России в Китай через Амур

24.12.2016 - 10:31

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста через реку Амур, который свяжет Россию и Китай, сообщает РИА Новости.
«Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян», — заявили в пресс-службе правительства российского региона.
Отмечается, что подготовка к строительству моста шла более 20 лет. Мост должен быть построен за три года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год, пишет RT.

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