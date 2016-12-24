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СМИ: Умерла стюардесса Весна Вулович, выжившая после падения самолёта с высоты 10 км

24.12.2016 - 10:07

В Белграде на 67-м году жизни скончалась стюардесса Весна Вулович, которая стала известна на весь мир благодаря тому, что осталась жива после того, как в 1972 году её самолёт взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров.
Об этом сообщает сербское издание «Вечерние новости».
Причина смерти женщины не уточняется. Известно, что она была обнаружена полицией у себя дома.
Весна Вулович является обладательницей рекорда Гиннесса по выживанию после падения с большой высоты без парашюта. Самолёт McDonnell Douglas DC-9-32, в котором находилась Вулович, взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров 26 января 1972 года. На борту находилось 28 человек, все они, кроме Вулович, погибли. Сама стюардесса получила многочисленные переломы и пребывала в коме, но позднее восстановилась, пишет RT.

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