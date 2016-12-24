СМИ сообщили о возможных причинах выхода Закарпатья из состава Украины

Выход Закарпатья из состава Украины может произойти из-за высокого уровня сепаратизма в регионе. Об этом Lenta.ru заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Возможен ли такой сценарий? Ну а многие ли ещё года три-четыре назад считали возможным сценарий возврата Крыма в Россию и отпадения от Украины Донбасса? Сейчас на Украине невозможных сценариев нет», — сообщил он.

Корнилов отметил, что «уровень сепаратизма Закарпатья всегда был высок».

В апреле 2016 года депутаты Закарпатского областного совета просили президента Украины Петра Порошенко расширить свои полномочия на местах в рамках децентрализации, пишет RT.