Рябинский заявил об отсутствии допинга в новой пробе Поветкина

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского боксёра Александра Поветкина, заявил, что в новой-допинг пробе спортсмена не обнаружено следов запрещенных веществ.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!!» — написал Рябинский в Twitter.

Промоутер отметил, что 15 ноября его проба была чистой, 6 декабря в ней было обнаружено 20 триллионных грамма остарина, а 13 декабря снова чистой.

«Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного», — добавил Рябинский.

17 декабря стало известно, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество остарин. В связи с этим бой россиянина с канадцем Бермейном Стиверном был отменён. На ринг против Поветкина вышел француз Жоан Дюопа. Россиянин нокаутировал своего соперника, пишет RT.