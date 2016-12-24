Асад поблагодарил Путина за помощь РФ в борьбе с террористами в Алеппо

Президент Сирии Башар Асад в рамках телефонного разговора поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в освобождении Алеппо от террористов, передает Газета.Ru.

«Во время беседы Асад поблагодарил за усилия президента Путина и Россию, которая стала главным участником вместе с союзниками в освобождении Алеппо», — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил, что «победы в Алеппо открывают дверь политической работе в Сирии, побудят многих, кто ей препятствовал, присоединиться к политическому процессу и примирению».

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, в рамках которого поздравил своего коллегу с освобождением Алеппо от террористов.