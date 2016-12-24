Песков: Путин настроен на конструктивный лад и ждет диалога с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин настроен на конструктивный лад и ждёт диалога с США. Об этом сообщает RT.

«Он настроен на конструктивный лад, он ждёт диалога. Понятно, в Москве никто излишнему оптимизму не придаётся, но, абсолютно, политическая воля на развитие диалога», — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал перспективы развития отношений с новой администрацией США.

Ранее Путин заявил о готовности поехать в США, если избранный президент Дональд Трамп его пригласит.