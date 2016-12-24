Басурин: ВСУ разместили артиллерийские подразделения на окраинах г. Светлодарск и Мироновский

ВСУ разместили артиллерийские подразделения на окраинах г. Светлодарск и Мироновский и прячась за спины мирного населения ведут обстрелы мирных жителей г. Дебальцево. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Адреса разрушений в г. Дебальцево:

- Г. Дебальцево ул. Пархоменко д.3, попадание арт. снарядов в район средней школы. Обстрел в 15:00. Дети живы, но перепуганы.

- Попадание на территорию церкви в центре города 2 арт снарядов 152 мм.

- Район 8 марта г. Дебальцево. Попадание арт. снаряда во двор детского сада. Повреждение стен. Жертв нет.