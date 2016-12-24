ВСУ обстреляли из тяжелого вооружения Дебальцево

Украинская армия сегодня открыла огонь из тяжелого вооружения по жилым массивам Дебальцево, повреждены здания детского сада, школы и как минимум пять жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дебальцево.

"Днем украинские силовики открыли огонь по Дебальцево из тяжелого вооружения. В одном из восстановленных детских садов зафиксированы многочисленные повреждения стен, отсутствует остекление. Кроме того повреждены как минимум пять жилых домов", — сообщили в администрации.

В пресс-службе добавили, что информации о пострадавших не поступало.

"Исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд собрал срочное совещание", — добавили там.

В свою очередь, источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что, по предварительным данным, огонь по городу велся из артиллерии калибра 152 мм, сообщают «Новости Донецкой Республики».