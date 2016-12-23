Путин назвал условия, при которых Россия отменит ответные меры против ЕС

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия с удовольствием пойдёт на отмену ответных мер против ЕС, если Европа отменит санкции против России.

«Мы не вводили против европейских стран никаких санкций. Единственное, что мы сделали это ответили на рестрикции, введённые в отношении российской экономики. Но мы с удовольствием пойдём на все отмены <..> в том случае, если наши партнёры, в том числе Европа, отменят антироссийские санкции», — сказал Путин.

Он также заявил, что Россия настроена на совместное с Европой решение задач, в том числе с терроризмом, пишет RT.