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Спецкомиссия ДНР сформировала более 1 тыс. дел по военным преступлениям Киева

23.12.2016 - 15:27

Спецкомиссия ДНР сформировала более тысячи дел по военным преступлениям Киева в Донбассе, в дальнейшем они послужат основой для оформления соответствующих обращений в международные инстанции, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики, представитель в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Специальной комиссией сформировано уже 1084 дела по материалам за период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года, из них 345 — по погибшим гражданским лицам, 677 — по раненым гражданским лицам", — сказала Никонорова в ходе выступления с докладом по итогам работы в 2016 году.

По ее словам, материалы этих дел составляют единую базу преступлений, систематизированы и внесены в единый реестр.

"Все эти факты также будут весомыми аргументами и на Минских переговорах в работе минимум двух групп — по безопасности и гуманитарной. Это прямые доказательства несоблюдения перемирия и неоспоримые факты нарушения прав человека на Украине. Если учитывать, что военные преступления и преступления против человечности не амнистируются и не имеют срока давности, то это помощь и в работе политгруппы в Минске по разработке закона об амнистии", — отметила Никонорова, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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