Басурин рассказал о потерях ВСУ под Дебальцево

Украинская армия потеряла под Дебальцево до 100 военнослужащих убитыми и ранеными в ходе боестолкновений последних трех дней. Силы ЛНР отразили до десяти атак противника, сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За последние трое суток украинские боевики предприняли более 10 попыток прорыва обороны подразделений ЛНР в направлении населенного пункта Калиновка Дебальцевского района, сопровождавшихся массированными артиллерийскими и минометными обстрелами. По нашим данным, потери ВСУ составили до сотни убитых и раненых, подбито несколько единиц бронетехники», — сказал Басурин.

Замкомандующего охарактеризовал действия украинского командования как "бессмысленные, отличающиеся серьезными просчетами в планировании наступательных действий", сообщают «Новости Донецкой Республики».