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Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с Европой

23.12.2016 - 14:27

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста об отношениях между Россией и Европой, заявил, что Москве важно, чтобы у неё был надёжный, сильный и самостоятельный партнёр.

«Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надёжный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнёр», — сказал российский лидер.

Он отметил, что, в ином случае, с Европой будет «неинтересно разговаривать».

Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии отношений с Европой, а отношения внутри ЕС — «не наше дело», пишет RT.

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