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Путин: Рейган бы порадовался за Трампа

23.12.2016 - 13:17

Президент России Владимир Путин считает, что 40-й президент США Рональд Рейган не «перевернулся бы в гробу» после победы Дональда Трампа на выборах в США, а, напротив, порадовался бы за него.

Соответствующее заявление Путин сделал в ходе большой пресс-конференции, во время которой он традиционно отвечает на вопросы внутрироссийской и международной проблематики.

«Рейган бы порадовался, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за избранного президента, который почувствовал настроения общества и работал в этой парадигме, и в этом направлении шёл до конца», — подчеркнул российский лидер и в шутку добавил: «Хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит».

Путин также прокомментировал заявления американских властей о якобы предпринятых Россией попыток повлиять на исход выборов в США.

По словам президента, администрация Барака Обамы и руководство демократической партии пытаются «свалить» свои неудачи на внутренние факторы, в то время как демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат и в конгресс.

«Это что, [тоже] моя работа?», — поинтересовался Путин.

Глава государства отметил, что поддержка со стороны американцев означает, что у этих людей схожие представления о том, как должен быть устроен мир.

«Хорошо, что есть люди, которые симпатизируют нам в наших представлениях о традиционных ценностях», — сказал он, пишет RT.

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