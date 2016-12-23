Пушилин: Договоренность Контактной группы предусматривает бессрочное прекращение огня с 24 декабря

Режим прекращения огня в Донбассе, согласно достигнутой в Минске договоренности, вступит в силу в ночь на 24 декабря и должен действовать бессрочно. Об этом сегодня заявил глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета Денис Пушилин.

«С полуночи 24 числа объявлен бессрочный режим прекращения огня», — сказал он.

Спикер парламента напомнил, что на прошлые новогодние праздники «режим тишины» также был бессрочно введен в силу и некоторое время сохранялся, но с началом провокаций с украинской стороны был сорван, сообщают «Новости Донецкой Республики».