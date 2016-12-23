Путин рассказал о состоянии экономики России

В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили о том, как он оценивает состояние российской экономики.

В ответ на это Путин сказал, что «вопрос традиционный».

По его словам, в этом году страна показала рекордно низкий уровень инфляции.

Он отметил, что есть все условия для того, чтобы экономика смогла достичь целевых показателей, выйти на параметры инфляции в 5% и снизится до 4%.

Президент заявил, что падение ВВП по итогам 2016 года будет на уровне 0,5-0,6%.

Путин также добавил, что «наблюдаем скромный, но реальный рост заработной платы», пишет RT.