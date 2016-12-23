СБУ с начала года запретила въезд на территорию страны 523 россиянам

С начала 2016 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны 523 гражданам России, в том числе 61 журналисту. Об этом сообщается в отчёте ведомства.

«Запрещён въезд на территорию Украины 1374 иностранным гражданам (394 — за деятельность, угрожающей национальной безопасности государства), в том числе 523 гражданам России, среди которых 44 военнослужащих и 61 журналист», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что с территории Украины выдворили 20 иностранных граждан, ещё 64 возвращены в страны, гражданами которых они являются.

19 декабря российская певица Наташа Королёва подала в суд на СБУ из-за запрета въезда на Украину, пишет RT.