ВСУ обстреляли окраины Ясиноватой

Четыре домостроения за сутки повреждено на окраинах Ясиноватой в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщил и.о. главы администрации города Олег Моргун.

«Украинские силовики вчера днем и вечером вели обстрел села Крутая Балка, в результате прямого попадания два дома сгорело по улице Октябрьская, 3/2 и 12/1. Также поврежден один дом по улице Победы, 15/2», — сказал он.

Моргун также добавил, что сегодня утром ВСУ открыли огонь по селу Красный Партизан, поврежден один дом по улице Победы, 50.

«Данных о пострадавших не поступало», — добавил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».