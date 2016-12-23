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МИД Украины готов к внедрению визового режима с Россией

23.12.2016 - 10:59

Технологически Министерство иностранных дел Украины будет готово к внедрению визового режима с Россией. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала спикер министерства Марьяна Беца.

"Действительно, мы анализируем этот вопрос, он не новый. В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего, последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ, и защита которых является нашим приоритетом. Бесспорно, этот вопрос политических заключенных, мы принимаем все меры для их освобождения, мы работаем, и для этого нам нужны мощные зарубежные дипломатические учреждения", - сказала Беца.

По ее словам, "визовый режим с Россией не решит проблему с неконтролируемой Украиной границей".

"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос. И еще очень важный фактор - это вопрос Крыма", - отметила она.

Спикер украинского МИД также не исключает зеркального ответа РФ на введение Украиной визового режима.

"Мы не исключаем также, что в случае введения визового режима возможны любые провокации со стороны России. С одной стороны, это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны, это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", - сказала Беца, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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