В районе Дебальцева под артобстрел попали журналисты

Журналисты, записывавшие интервью с мирными жителями, попали под артобстрел в населённом пункте Нижнее Лозовое в районе Дебальцева в Донбассе. Об этом рассказали в штабе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Около 09:30 журналисты ANNA-News, ЛИЦ и News Front попали под обстрел в населённом пункте Нижнее Лозовое (под контролем ополченцев ЛНР)», — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что сотрудники СМИ записывали интервью с пострадавшей от обстрелов мирной жительницей. Журналистов удалось эвакуировать, они не пострадали, пишет RT.