Таджикистан отменил рейсы "Уральских авиалиний" из 4-х городов РФ

Таджикистан отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырёх российских городов в ответ на запрет полётов таджикской «Сомон Эйр» в регионы России. Об этом заявил начальник департамента гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.

«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», — сказал Рахмонов, пишет RT.

По его словам, решение вступает в силу 23 декабря в 12:00 по местному времени (10:00 мск).