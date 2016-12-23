На Чукотке совершил экстренную посадку вертолёт Ми-8

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились шесть человек, совершил экстренную посадку на Чукотке. Об этом сообщает МЧС России по Чукотскому автономному округу.

«Вертолёт Ми-8 выполнял полёт по маршруту село Омолон — село Кепервеем Билибинского района и совершил вынужденную посадку, - заявили в ведомстве. - Предварительная причина — падение давления в гидравлической системе».

Пострадавших в результате инцидента нет, передает RT.

Отмечается, что вертолёт не долетел до пункта назначения порядка 200 км. Людей туда доставят другим бортом.